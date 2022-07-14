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16 минут назад

В центре столицы на дом рухнуло дерево

Алиса Селезнёва

Огромное дерево упало на дом в центре Москвы. Верхушка пробила окно в квартире, где находился 12-летний ребенок. Об этом пишет Телеграм-канал Readovka.

Инцидент произошел в четверг в Малом Каретном переулке, дом 9, строение 1. Дерево упало на квартиру на последнем, 4 этаже, пробив окно. В пострадавшей квартире находился 12-летний ребенок, он отделался испугом. В результате ЧП никто не пострадал.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Придомовая территория огорожена. В ближайшее время с помощью крана спасатели уберут повалившееся дерево.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что на Москву надвигается непогода. В ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются ливневые дожди, гроза, град и шквалистый ветер порывами 12–17 метров в секунду.

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