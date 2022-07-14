Огромное дерево упало на дом в центре Москвы. Верхушка пробила окно в квартире, где находился 12-летний ребенок. Об этом пишет Телеграм-канал Readovka.

Инцидент произошел в четверг в Малом Каретном переулке, дом 9, строение 1. Дерево упало на квартиру на последнем, 4 этаже, пробив окно. В пострадавшей квартире находился 12-летний ребенок, он отделался испугом. В результате ЧП никто не пострадал.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Придомовая территория огорожена. В ближайшее время с помощью крана спасатели уберут повалившееся дерево.