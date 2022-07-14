В Москве четвертый день подряд выросла заболеваемость COVID-19

В Москве четвертый день подряд растет число выявленных случаев коронавируса. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 14 июля.

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Так, в Москве за минувшие сутки зафиксировали 987 заражений, днем ранее число случаев COVID-19 составило 972. 12 июля заразились 559 человек, 11 июля — 514.

По состоянию на 14 июля, суточное число госпитализаций в городе составило 149, выздоровели 594 пациентов. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили 2 591 906 человек.