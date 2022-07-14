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31 минуту назад

В столичных аэропортах массово задерживают рейсы

Мария Иванова

В четверг, 14 июля, в московских аэропортах в общей сложности были задержаны и отменены 16 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание», пишет «Лента.ру».

Десятки рейсов задержали или отменили в Москве
Фото: ТАССТАСС

По информации на 9:20 по московскому времени, в аэропорту Внуково было отменено четыре рейса и два вылета задержано. В Домодедово задержаны 8 рейсов, еще два вылета отменены. В аэропортах Шереметьево и Жуковском рейсы выполняются по расписанию. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не уточняются.

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Ранее в июле в столичных аэропортах уже наблюдалась массовая задержка рейсов. Так, 11 июля в Шереметьево задержали семь вылетов и отменили три. Во Внуково были задержаны 16 рейсов и отменены два. В Домодедово были задержаны 11 рейсов, отменены еще три вылета.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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