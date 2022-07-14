Десятки рейсов задержали или отменили в Москве

В столичных аэропортах отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

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В частности, восемь рейсов задержали и четыре отменили в аэропорту Внуково. Вылеты четырех самолетов отложены в Домодедово, а два вылета отменены.

В Шереметьево задержали три рейса.