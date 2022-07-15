В "Музеоне" пройдет фестиваль "Твоя Москва"

"С 16 по 31 июля в парке искусств "Музеон" пройдет медиафестиваль "Твоя Москва". В рамках фестиваля пройдут тематические сессии в сферах экологии, науки, дизайна, культуры и медиа. Спикеры лектория - известные журналисты, маркетологи, продюсеры, психологи - обсудят с аудиторией перспективы личностного и профессионального развития в новых экономических условиях, а также поговорят о возможностях роста и актуальных трендах", - говорится в сообщении.