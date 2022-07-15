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1 час назад

В "Музеоне" пройдет фестиваль "Твоя Москва"

ТАССиещё 2

"Твоя Москва" пройдет с 16 по 31 июля в парке искусств "Музеон". Для участников мероприятия подготовили воркшопы, лекции, дискуссии и тематические сессии, посвященные экологии, науке, культуре и медиа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В «Музеоне» пройдет фестиваль «Твоя Москва»
Фото: ТАССТАСС

"С 16 по 31 июля в парке искусств "Музеон" пройдет медиафестиваль "Твоя Москва". В рамках фестиваля пройдут тематические сессии в сферах экологии, науки, дизайна, культуры и медиа. Спикеры лектория - известные журналисты, маркетологи, продюсеры, психологи - обсудят с аудиторией перспективы личностного и профессионального развития в новых экономических условиях, а также поговорят о возможностях роста и актуальных трендах", - говорится в сообщении.

Узнать больше о программе и зарегистрироваться на мастер-классы, лекции и паблик-токи можно на сайте медиафестиваля.

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