Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на северо-западе Москвы

В столице открылся флагманский центр государственных услуг «Мои документы» Северо-Западного административного округа. В его составе также будет работать многофункциональный центр (МФЦ) района Северное Тушино. В церемонии открытия центра приняли участие Сергей Собянин и Дмитрий Чуковский, правнук известного детского писателя Корнея Чуковского (его 140-летие отмечается в 2022 году).

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Замечательный центр, в котором можно получить федеральные и региональные услуги — от регистрации машины до регистрации брака», — отметил Мэр Москвы.

Видео дня

Он поздравил с новосельем коллектив центра госуслуг. Сами сотрудники рассказали, что им очень нравится новый офис и что его открытия очень ждали жители северо-запада столицы. «Спасибо вам за работу, за искренний сервис и успехов вам», — добавил Сергей Собянин.

Центр «Мои документы» в СЗАО стал седьмым окружным флагманом, открытым в Москве. Ранее аналогичные центры появились в ЦАО (торговый центр «Афимолл Сити» в Москва-Сити), ЮЗАО (торговый центр «Спектр» на Новоясеневском проспекте), ЮАО (торговый центр Columbus на Кировоградской улице), ВАО (торговый центр «Щелковский» на Щелковском шоссе), ЮВАО (торговый центр «Город» на Рязанском проспекте), САО (торговый центр «Метрополис» на Ленинградском шоссе). Планируется и открытие восьмого флагмана Западного административного округа в торговом центре «Кунцево Плаза» по адресу: Ярцевская улица, дом 19.

Новый флагман

Флагманский центр «Мои документы» СЗАО размещен на четвертом этаже торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Калейдоскоп» по адресу: Сходненская улица, дом 56. Это возле станции метро «Сходненская».

ТРЦ «Калейдоскоп» — одна из крупнейших точек притяжения жителей СЗАО, ежедневно магазины и фуд-корт здесь посещают около 30 тысяч человек.

Площадь нового центра «Мои документы» составляет 2,8 тысячи квадратных метров, здесь работают 97 специалистов МФЦ, а также сотрудники ГИБДД, ЗАГС и другие.

Помещения оформлены в едином фирменном стиле офисов «Мои документы». В дизайне интерьеров присутствуют яркие геометрические фигуры в стиле авангард, создающие стилизованный узор калейдоскопа и отсылающие к названию торгового центра. Созданы все условия для маломобильных граждан.

Для обслуживания клиентов открыто 89 окон приема. Центр госуслуг работает ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Для клиентов поставили инфоматы с объявлениями, образцами заполнения документов, бланками, информацией об услугах, POS-терминалы для безналичной оплаты госпошлин в окнах приема, банкоматы и терминалы для платежей, а также мягкие кресла в зоне ожидания и уютные мини-кабинки, где можно зарядить мобильные устройства. Также сделали конференц-зал для лекций, мастер-классов и встреч с жителями, зону электронных услуг, просторный детский уголок и зону обмена книгами (буккроссинг). Есть и современные пульты оценки качества обслуживания.

Во флагманском офисе СЗАО будет реализован пилотный проект повышения качества обслуживания посетителей. Так, в 20 окнах приема встроены дополнительные экраны. Во время оказания государственной услуги на них будут выводиться бланки заявлений, москвичи смогут проверять правильность данных прямо в процессе их ввода в компьютерную систему. Также на экранах будет демонстрироваться информация о проектах, реализуемых центрами госуслуг. Такой подход сократит время предоставления многих услуг, позволит избегать ошибок и опечаток, снизит расход бумаги.

Флагманский центр СЗАО предоставляет стандартный перечень более чем из 280 государственных услуг, которые доступны во всех МФЦ Москвы. Кроме того, клиенты могут получить дополнительные и уникальные услуги. Среди них:

— регистрация транспортных средств — осмотр будет проходить на специально оборудованной площадке парковки ТРЦ «Калейдоскоп» (минус второй этаж, отдельный паркинг на 53 места);

— оформление водительского удостоверения в день обращения;

— услуги ГБУ «Малый бизнес Москвы»;

— для юридических лиц — предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов (для физических лиц данная услуга предоставляется во всех центрах госуслуг Москвы);

— подача заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;

— консульская легализация документов — проставление легализационных надписей на российских документах, удостоверяющих их подлинность для должностных лиц иностранных государств;

— включение в Единый государственный реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств;

— удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств;

— проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации;

— государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

— отдельные услуги Фонда социального страхования;

— вручение паспорта гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке;

— предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (для юридических лиц);

— государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество (для юридических лиц);

— прохождение процедуры идентификации личности по заявлению на оформление персонифицированной карты болельщика;

— создание заверенных усиленной квалифицированной подписью электронных дубликатов документов и информации.

Место притяжения для жителей округа

Как и аналогичные центры в других округах, флагман СЗАО станет естественным местом притяжения и социальной жизни для москвичей из близлежащих районов. В центре будут реализовываться культурные проекты и предоставляться полезные сервисы.

Традиционную зону обмена книг (буккроссинга) во флагманском центре СЗАО трансформировали в зону просвещения. В ней планируется рассказывать о выдающихся деятелях культуры.

Первым большим культурным проектом стала выставка «Признания старого сказочника», посвященная 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Экспозиция рассчитана на детей и их родителей. Взрослые могут открыть для себя Чуковского как автора художественных произведений и увлекательных воспоминаний, а дети — узнать или вспомнить его стихи и сказки. Здесь есть и цитаты из автобиографии писателя, и смешные фразы из книги «От двух до пяти», и страницы из альманаха «Чукоккала» с автографами известных личностей, и стенды о жизни в Переделкине.

В зоне просвещения можно найти множество книг Корнея Чуковского и других детских писателей. На обложках посетители увидят QR-коды со ссылками на тексты произведений и на аудиозаписи сказок. Также установлена афиша городских мероприятий.

Желающие также могут принять участие в акции «Кофе в подарок мамам» — передать в зону просвещения детскую литературу и получить приз.

Как и в ряде других центров «Мои документы», во флагмане СЗАО открыта постоянно действующая выставка «Москва — с заботой об истории». Здесь установлен стереоскоп для просмотра старых фотографий (негативов) — стереопар, некоторые из них датируются 1898–1910 годами. Посетители могут увидеть, какой была повседневная жизнь москвичей больше века назад.

Во флагмане СЗАО работает «Мое кафе», его особенность — стаканчики с добрыми историями и иллюстрациями из литературных произведений. Посетители могут не только выпить кофе, но и вспомнить сюжеты из отечественной литературы.

В медицинском кабинете «Мое здоровье» желающие могут сделать первичную диагностику (чекап) состояния здоровья по четырем направлениям: «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание».

Провести экспресс-анализ состояния организма позволяет и современный диагностический комплекс. При необходимости с его помощью можно записаться на прием к врачу или прохождение диагностики в поликлинике. Для этого потребуется ввести в систему номер полиса ОМС и дату рождения. Если полиса с собой не оказалось, информацию о его номере можно уточнить в окне приема. Также можно подать заявление на первичное изготовление полиса ОМС и открыть доступ к электронной медицинской карте.

Во флагмане также работают туристическое бюро «Мои путешествия» и фотоателье «Мое фото».

Ожидается, что флагманский центр «Мои документы» на Сходненской улице будет принимать до 1200 человек в сутки.

«Мои документы»: 10 лет искреннего сервиса

Первый центр «Мои документы» открылся в 2011 году в районах Лефортово и Нижегородский.

Сегодня в Москве работает 135 центров госуслуг «Мои документы», в том числе семь флагманских офисов в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ. В центрах открыто более семи тысяч окон приема, работают более 11 тысяч сотрудников. МФЦ заменили свыше 1,2 тысячи приемных различных органов власти.

Ежедневно в офисы «Мои документы» обращаются около 70 тысяч человек (около 1,6 миллиона заявителей в месяц).

В 2014 году Мэр Москвы утвердил «Московский стандарт госуслуг», который в 2017 году был дополнен проектом «Искренний сервис». Сотрудники «Моих документов» не просто решают вопросы жителей, а стараются найти к ним индивидуальный подход — сделать чуть больше, чем определено регламентами. Специалисты стараются работать так, чтобы посетитель ушел с решенным вопросом и хорошим настроением. Искренний сервис — отличительная черта московских центров госуслуг.

С 2011 года количество предоставляемых услуг увеличилось в 2,8 раза — со 100 до 280. По экстерриториальному принципу представляется 99 процентов из них.

Ряд услуг можно получить одним пакетом в рамках девяти жизненных ситуаций («Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Оформление наследства», «Перемена имени», «Приобретение жилья», «Смена места жительства», «Я — автомобилист», «Я потерял документы», «Я оплачиваю налоги») или подать комплексный запрос.

Наиболее популярные услуги:

— предоставление информации о жилищном учете — более миллиона обращений с начала 2022 года;

— регистрационный учет граждан РФ — более 906 тысяч обращений;

— оформление и выдача социальной карты — более 794 тысяч.

Еще больше доступных услуг

Практически ежемесячно «Мои документы» расширяют перечень предоставляемых услуг. Так, с января 2022 года в 96 офисах госуслуг заработали криптобиокабины для оформления биометрического загранпаспорта.

В начале 2022 года появилась возможность получать все услуги ЗАГС по экстерриториальному принципу. Нововведения коснулись регистрации рождения, выдачи повторных свидетельств и справок, расторжения брака.

С января 2022 года во флагманских офисах и МФЦ городского значения предоставляется услуга «Включение в Единый государственный реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных по законам соответствующих иностранных государств вне пределов территории Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации».

С 31 января 2022 года в 11 офисах «Мои документы» начали работать сотрудники ЗАГС, которые предоставляют узкоспециализированные услуги, а с 1 марта 2022 года в центрах стала доступна услуга по оказанию адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

С 25 апреля 2022 года малообеспеченные москвичи могут обратиться в центры госуслуг для подачи заявлений и документов, необходимых для назначения ежемесячных пособий на детей. Также с 2022 года во флагманах ЦАО, САО, ВАО и ЮВАО организован ряд услуг по проведению инвентаризации и предоставлению информации технического учета.

С 28 апреля этого года москвичи могут поставить на кадастровый учет недвижимость и зарегистрировать права на нее, не выходя из дома. Специалист центра госуслуг примет документы и доставит результат оказания услуги в выбранное место по указанному заявителем адресу в пределах города.

С 29 июня 2022 года физическим лицам доступна услуга по регистрации права собственности на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, в любом центре госуслуг Москвы. Юридические лица теперь могут зарегистрировать недвижимость по экстерриториальному принципу (вне зависимости от места нахождения объекта в России) в центре госуслуг по адресу: проезд Завода «Серп и Молот», дом 10.

С 1 июля 2022 года во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ появилась возможность создания заверенных усиленной квалифицированной подписью электронных дубликатов документов и информации. Они будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале gosuslugi.ru. Жители смогут использовать их для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Всего таких документов 19.

С 1 июля 2022 года граждане РФ могут подать заявление о регистрации по месту жительства или пребывания в Москве в любом центре госуслуг. Также с 1 июля в офисах госуслуг российский паспорт оформляется в течение пяти рабочих дней с момента поступления документов в отдел миграции.