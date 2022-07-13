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37 минут назад

Движение в районе стадиона "Лужники" в Москве перекроют 15 июля из-за концерта

ТАСС

Несколько улиц перекроют в Москве 15 июля с 23:00 в связи с проведением концерта на стадионе "Лужники". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение в районе стадиона «Лужники» перекроют 15 июля из-за концерта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"15 июля с 23:00 до окончания мероприятия будет перекрыт ряд участков в районе "Лужников". Просим заранее планировать маршрут", - говорится в сообщении.

Перекрытия будут действовать на участках улиц Савельева, 10-летия Октября, Доватора и других.

Кроме того, 15 июля с 00:01 будет запрещено парковаться на участках перекрытия до окончания мероприятия.

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