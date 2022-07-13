Бегущего по МКАД барана сняли на видео

Баран выбежал на МКАД. Животное на оживленной трассе сняли на камеру очевидцы. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи видно, как представитель парнокопытных быстро передвигается по дороге. Судя по кадрам, позади него едут автомобили.