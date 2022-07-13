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25 минут назад

В Москве операторы кикшеринга смогут получить субсидию на обновление парка самокатов

ТАСС

Власти Москвы выделят субсидию для операторов кикшеринга на обновление парка самокатов. Подать заявку на ее получение можно будет с 15 по 30 августа, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве операторы кикшеринга получат субсидию на закупку самокатов
Фото: ТАССТАСС

"Самокаты - популярный транспорт, на котором удобно доехать до метро, остановки, офиса или дома. Сегодня возможность начать и завершить поездку есть во всех районах Москвы, а также ближайшем Подмосковье. Сервисом пользуются больше 1,5 млн человек. В этом году мы продолжим развивать кикшеринг - по поручению мэра Москвы операторам будут выданы субсидии на возмещение части затрат на закупку новых электросамокатов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Заявки на получение субсидии будут принимать с 15 по 30 августа. Подробнее о предоставлении необходимых документов можно узнать на портале "Московский транспорт".

Сервис проката электросамокатов пользуется большой популярностью среди жителей и гостей столицы. С начала сезона 2022 года пользователи кикшеринга арендовали самокаты больше 10 млн раз, побив рекорд прошлого года (8,6 миллиона раз). Сейчас в парке кикшеринга Москвы 35 тыс. самокатов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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