В Москве операторы кикшеринга получат субсидию на закупку самокатов

"Самокаты - популярный транспорт, на котором удобно доехать до метро, остановки, офиса или дома. Сегодня возможность начать и завершить поездку есть во всех районах Москвы, а также ближайшем Подмосковье. Сервисом пользуются больше 1,5 млн человек. В этом году мы продолжим развивать кикшеринг - по поручению мэра Москвы операторам будут выданы субсидии на возмещение части затрат на закупку новых электросамокатов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.