На небоскребах в Москве появятся самые высотные качели в Европе

В Москве на крышах 180-метрового комплекса небоскребов, строящегося на Кутузовском проспекте, установят качели, которые станут самыми высотными в Европе. Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Аеон Девелопмент, девелопера проекта.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

По словам представителя компании, площадь каждой крыши - около 550 квадратов. Многослойные стеклянные ограждения высотой в четыре метра будут гарантировать посетителям полную безопасность.

Ранее сообщалось, что пляжная зона отдыха появится на крышах жилых корпусов ЖК "River Park Towers Кутузовский". Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что пляжную зону с джакузи, лежаками, душевыми комнатами и санузлами оборудуют на высоте 180 метров. Территория займет сразу пять крыш.

Она отметила, что для каждой площадки разработали комплексный проект озеленения. Пятова добавила, что растения там подобраны таким образом, чтобы крыши оставались декоративными круглый год.

ЖК "River Park Towers Кутузовский" возводят инвестором на берегу Москвы-реки. В состав комплекса входят пять корпусов высотой 45–46 этажей. В ЖК также разместят торговую галерею с фермерскими лавками, ресторанами, фитнес-клубом и другими сервисами.