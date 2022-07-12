Дни орловского рысака пройдут на ВДНХ 15-16 июля

«Второй день будет посвящен конкурсам и городским бегам и пройдет на выводном круге. В 12:45 состоится парад лошадей орловской породы - чемпионов приза «Национальное достояние России». Далее посетители увидят турнир по традиционной экипажной езде на приз «Национальное достояние России» для русских троек. <…> С 14:45 до 16:00 на площадке мероприятия пройдут зрелищные этапы городских бегов. Кульминацией празднования станет выступление специального полка полиции ГУ МВД России по городу Москве на орловских рысаках, которое начнется в 16:00», - добавили в пресс-службе.