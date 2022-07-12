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1 час назад

Дни орловского рысака пройдут на ВДНХ 15-16 июля

Агентство «Москва»иещё 1

На территории ВДНХ 15 и 16 июля пройдут тематические мероприятия, посвященные коням орловской породы. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Дни орловского рысака пройдут на ВДНХ 15-16 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«15 и 16 июля в Центре национальных конных традиций в павильоне №42 и на выводном круге гостей главной выставки страны ждут научные конференции, конные шоу и розыгрыш приза «Национальное достояние России», посвященные орловской рысистой породе. Мероприятие пройдет при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. Вход для посетителей свободный», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день в павильоне №42 состоится научно-практическая конференция «Современное отечественное рысистое коневодство и роль породных ассоциаций в его развитии». В этот же день на выводном круге лошади орловской породы разных возрастов поборются за приз «Национальное достояние России».

«Второй день будет посвящен конкурсам и городским бегам и пройдет на выводном круге. В 12:45 состоится парад лошадей орловской породы - чемпионов приза «Национальное достояние России». Далее посетители увидят турнир по традиционной экипажной езде на приз «Национальное достояние России» для русских троек. <…> С 14:45 до 16:00 на площадке мероприятия пройдут зрелищные этапы городских бегов. Кульминацией празднования станет выступление специального полка полиции ГУ МВД России по городу Москве на орловских рысаках, которое начнется в 16:00», - добавили в пресс-службе.

Там добавили, что в течение всего дня гости ВДНХ смогут сфотографироваться на память с лучшими конями орловской породы и экипажами в фотозоне у выводного круга.

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