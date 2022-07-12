Ярмарки выходного дня заработали в Москве

В Москве на 65 площадках заработали ярмарки выходного дня, одна из самых больших располагается на улице Новинки, 31. Здесь организованы целых 40 мест для продажи вкусных отечественных товаров, сообщает «Царьград».

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва" Александр Авилов / АГН "Москва"

Как уточнил источник, на ярмарках выходного дня можно приобрести фермерские продукты, мясо, сыры, колбасы а также ягоды, фрукты, овощи и кондитерские изделия. В этом сезоне «Московские ярмарки» получили 3,5 тысячи заявок из 40 регионов России. Места на площадках предоставляются предпринимателям бесплатно. Горожан здесь ждут большие скидки.