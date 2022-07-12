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1 час назад

Ярмарки выходного дня заработали в Москве

Вести Подмосковья

В Москве на 65 площадках заработали ярмарки выходного дня, одна из самых больших располагается на улице Новинки, 31. Здесь организованы целых 40 мест для продажи вкусных отечественных товаров, сообщает «Царьград».

Ярмарки выходного дня заработали в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"Александр Авилов / АГН "Москва"

Как уточнил источник, на ярмарках выходного дня можно приобрести фермерские продукты, мясо, сыры, колбасы а также ягоды, фрукты, овощи и кондитерские изделия. В этом сезоне «Московские ярмарки» получили 3,5 тысячи заявок из 40 регионов России. Места на площадках предоставляются предпринимателям бесплатно. Горожан здесь ждут большие скидки.

Не забыли и про Подмосковье. Уже в ближайшее время для жителей Московской области организуют 152 ярмарки. У горожан появится возможность не только купить разные вкусности и посетить дегустации, но и принять участие в мастер-классах и конкурсах. Подробнее - в материале нашего издания.

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