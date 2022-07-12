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47 минут назад

В Москве пройдет 17-я международная выставка автоиндустрии «Интеравто»

News.ru

С 23 по 26 августа в Москве пройдет 17-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто», мероприятие состоится в «Крокус Экспо» при поддержке ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) и Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК). Основной задачей выставки является укрепление позиции крупных игроков индустрии из разных стран, помощь начинающим компаниям по выходу на российский рынок автокомпонентов, а также налаживание новых деловых связей и поиск клиентов.

В Москве пройдет 17-я международная выставка автоиндустрии «Интеравто»
Фото: Пресс-служба «Крокус Экспо»Пресс-служба «Крокус Экспо»

В рамках экспозиции будут представлены новейшие разработки автокомпонентов, а также гаражного и сервисного оборудования. На мероприятии будут присутствовать поставщики и производители из Китая, Японии, Белоруссии, Греции, а также из разных регионов России.

Посетители смогут поучаствовать в различных мероприятиях деловой программы выставки: интерактивных закупочных сессиях, B2B-мероприятиях и переговорах. Представители ведущих компаний проведут деловые встречи в целях выстраивания коммуникации с российскими и зарубежными партнерами.

Ранее глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани заявил, что российская автомобильная промышленность может успешно развиваться и при серьёзном подходе способна занять достойную нишу на мировом рынке. При этом он подчеркнул, что было бы неправильно локализовать производство индийских автомобилей в России.

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