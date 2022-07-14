Москвичам рассказали о погоде 14 июля

"Воздух при таких условиях прогреется лишь до 22...24 градусов в столице и до 21...26 – по области. Ветер юго-восточного направления – 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня еще немного понизится и к полудню составит 741 миллиметр ртутного столба", – говорится в сообщении.