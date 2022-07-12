Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы готовы оперативно ликвидировать возможные последствия непогоды в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

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«300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» готовы в любой момент выйти на улицы города, чтобы устранять последствия дождей. В настоящий момент городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков», - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что о больших скоплениях воды можно сообщить в управу своего района, префектуру округа, единый диспетчерский центр по телефону +7 495 539-53-53 либо на портал «Наш город».