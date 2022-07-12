В столице определили победителей конкурса «Покажи Москву!»

«Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы. Им было предложено ориентироваться на несколько основных тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. При этом каждый мог выбрать свой вариант и рассказать об интересных городских локациях. Победителей определяли пользователи проекта «Активный гражданин» и экспертное жюри», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.