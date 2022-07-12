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1 час назад

Сергунина: В столице определили победителей конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»

Агентство «Москва»иещё 6

В столице определили победителей онлайн-конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В столице определили победителей конкурса «Покажи Москву!»
Фото: 

В конкурсе могли принять участие как профессиональные гиды, так и любители. Пользователи проекта «Активный гражданин» и экспертное жюри выбрали 17 авторов самых интересных идей для прогулок по городу.

«Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы. Им было предложено ориентироваться на несколько основных тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. При этом каждый мог выбрать свой вариант и рассказать об интересных городских локациях. Победителей определяли пользователи проекта «Активный гражданин» и экспертное жюри», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В «Активном гражданине» лучшими были признаны маршруты «Москва научная», «Литературный трамвайчик», «Бегом вокруг Садового кольца», «Рукотворная природа Москвы» и «Зеленое кольцо Москвы». А жюри отметило прогулку по инновационному центру «Сколково», маршрут «Коммунарка беговая», а также исторические экскурсии.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Сколково,
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