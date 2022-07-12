В столице определили победителей конкурса «Покажи Москву!»

В столице определили победителей онлайн-конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В конкурсе могли принять участие как профессиональные гиды, так и любители. Пользователи проекта «Активный гражданин» и экспертное жюри выбрали 17 авторов самых интересных идей для прогулок по городу.
«Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы. Им было предложено ориентироваться на несколько основных тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. При этом каждый мог выбрать свой вариант и рассказать об интересных городских локациях. Победителей определяли пользователи проекта «Активный гражданин» и экспертное жюри», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
В «Активном гражданине» лучшими были признаны маршруты «Москва научная», «Литературный трамвайчик», «Бегом вокруг Садового кольца», «Рукотворная природа Москвы» и «Зеленое кольцо Москвы». А жюри отметило прогулку по инновационному центру «Сколково», маршрут «Коммунарка беговая», а также исторические экскурсии.