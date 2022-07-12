На Киевском шоссе в Москве мужчина угрожал водителю автоматом. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео конфликта на проезжей части.

Управлявший иномаркой автомобилист решил выяснить отношения с другим участником дорожного движения. Он вышел из машины, прихватив с собой оружие. Отмечается, что вооруженному водителю не понравилось, что ему не дали проехать по обочине.