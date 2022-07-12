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24 минуты назад

Мужчина угрожал водителю автоматом на Киевском шоссе. Видео

Денис Фьючин

На Киевском шоссе в Москве мужчина угрожал водителю автоматом. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео конфликта на проезжей части.

Управлявший иномаркой автомобилист решил выяснить отношения с другим участником дорожного движения. Он вышел из машины, прихватив с собой оружие. Отмечается, что вооруженному водителю не понравилось, что ему не дали проехать по обочине.

На записи видно, как мужчина на повышенных тонах что-то говорит своему оппоненту, держа при этом в руках автомат. В итоге недовольный водитель сел за руль и скрылся, объехав пробку справа.

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