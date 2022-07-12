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27 минут назад

Платежная система "Мир" упросит получение соцвыплат для москвичей

ТАСС

Национальную платежную систему "Мир" задействуют для осуществления социальных выплат жителям Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента финансов.

Платежная система «Мир» упросит получение соцвыплат для москвичей
Фото: ТАССТАСС

"Департаментом финансов Москвы при содействии Федерального казначейства успешно внедрена новая технология перечисления из бюджета города выплат в сфере содействия занятости населения Москвы. Выплаты производятся физическим лицам на банковские карты платежной системы "Мир", - сообщили в пресс-службе.

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Там уточнили, что для перечисления денежных средств получателям выплат теперь используется новый платежный документ - "Распоряжение о перечислении денежных средств на карты "Мир". В нем, по сравнению со стандартным платежным поручением, значительно сокращен перечень необходимых к заполнению реквизитов.

"За счет этого снижается административная нагрузка на органы службы занятости населения Москвы, а горожанам не нужно будет предоставлять дополнительные данные при обращении за выплатами. Зачисление средств осуществляется только на основании номера банковской карты "Мир" получателя платежа и даты его рождения", - пояснили в департаменте.

Утверждается, что новый механизм выплат позволил упростить документооборот и сократить срок перечисления средств получателям.

"Москвичи смогут получать на карты "Мир" такие выплаты, как пособие по безработице и городские доплаты к нему; материальная помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, и гражданам в период прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения Москвы; компенсация расходов на проезд в городском общественном транспорте в период поиска работы, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации (за исключением лиц, имеющих право бесплатного проезда)", - уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что социальная поддержка за счет средств городского бюджета оказывается около 4,5 млн москвичей. Столичным законом о бюджете на денежные выплаты в виде пособий, доплат и компенсаций москвичам в 2022 году предусмотрено 307 млрд рублей.

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