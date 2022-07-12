Платежная система «Мир» упросит получение соцвыплат для москвичей

"Москвичи смогут получать на карты "Мир" такие выплаты, как пособие по безработице и городские доплаты к нему; материальная помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, и гражданам в период прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения Москвы; компенсация расходов на проезд в городском общественном транспорте в период поиска работы, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации (за исключением лиц, имеющих право бесплатного проезда)", - уточнили в департаменте.