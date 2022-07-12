Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино

Реализация городом масштабных проектов позволила решить проблему транспортного коллапса в Выхине-Жулебине. Также в районе продолжается реализация программы реновации, приводятся в порядок социальные учреждения. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

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"Масштабы проектов, которые мы реализуем в разных районах Москвы, прямо пропорциональны объему накопившихся в них проблем. В Выхино-Жулебино это простое правило получило, пожалуй, самое наглядное подтверждение", – написал мэр.

Так, по его словам, в районе удалось решить проблему транспортного коллапса. Раньше станции "Выхино" приходилось принимать до 400 тысяч пассажиров в сутки, а Рязанский и Волгоградский проспекты находились в постоянных заторах.

Благодаря продлению Таганско-Краснопресненской линии метро на три станции удалось более чем вдвое разгрузить "Выхино".Также по ветке запустили более вместительные поезда, а акция "Время ранних" позволила сократить пассажиропоток на "Выхино" в пиковые часы почти на 20%.