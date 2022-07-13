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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

Москва24иещё 8

Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидаются в столице на грядущих выходных, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В субботу при переменной облачности существенных осадков не ожидается, ночь будет прохладной, в Москве – 13...15 градусов, по Московской области температура может быть и ниже 10 градусов. Дневная температура – 20...22 градуса в Москве, и от 18 до 23 градусов по Московской области", – сообщила она РИА Новости.

Метеоролог предупредила о кратковременном дожде в столичном регионе вечером в воскресенье, 17 июля. При этом воздух прогреется до субботних значений. По ее словам, температурный фон будет ниже климатической нормы на 1,5–2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что прохладная погода сохранится до конца второй декады июля в Москве. К выходным температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже нормы. По его словам, температура воздуха в столице уже начала снижаться.

Так, 12 июля столбики термометров опустились на 7–8 градусов по сравнению с показателями накануне. Синоптик рассказал, что 13 июля ожидается 25...26 градусов, а с пятницы, 15 июля, начнется понижение температуры на 1–2 градуса.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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