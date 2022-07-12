Необычное объявление о продаже дынь заметили в Москве. Снимок из ларька с бахчевыми культурами опубликовали в Telegram-канале «СОСЕДИ Отрадное».

Фото: Telegram-канал «СОСЕДИ Отрадное» Telegram-канал «СОСЕДИ Отрадное»

«Дыни обалденные. Сладкая, как соседка. Массаж не делать», — написано на картонках, закрепленных на плодах.

Администрация группы уточнила, что такую рекламу выложенного на прилавках товара заметили на рынке в Сигнальном проезде.

Фотография развеселила пользователей сети.

«У меня соседка бабка 73 лет, дыню брать не стал», — начал упражняться в остроумии один из фолловеров.

Кто-то рассказал, что этот же продавец предлагает приобрести черешню «сладкую, как первую любовь».

«С чувством юмора, повеселил однако», — отметили в комментариях.