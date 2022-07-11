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31 минуту назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали прохладу и дожди во второй декаде июля

Мослента

Во второй декаде июля в Центральной России ожидаются прохлада и дожди. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Москвичам пообещали прохладу и дожди во второй декаде июля
Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»Никеричев Андрей / АГН «Москва»

«Предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже 15-20 градусов, а днем воздух разогреется до плюс 28-33, что на восемь градусов выше нормы, местами не обойдется без дождей. Во вторник через регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями (до 7–12 миллиметров), грозами и шквалом, из-за чего днем резко посвежеет до 19-24 градусов», — рассказали синоптики.

В среду, 13 июля, воздух прогреется до многолетней нормы 22-27 градусов, местами ожидаются небольшие дожди. Специалисты пообещали, что следующий день станет самым ненастным. На юге Подмосковья в четверг, 14 июля, ожидается до 50-55 миллиметров осадков, то есть около половины месячной нормы. В Москве выпадет до 10-15 миллиметров осадков.

К концу текущей недели дожди станут менее интенсивными. Температура сохранится чуть ниже нормы. Ночью воздух начнет остывать до 10-15 градусов, в дневное время столбики термометров едва будут показывать плюс 19-24 градусов. «Климатический маятник качнется в другую сторону», — заключили в центре погоды.

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