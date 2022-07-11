Москвичам пообещали прохладу и дожди во второй декаде июля

«Предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже 15-20 градусов, а днем воздух разогреется до плюс 28-33, что на восемь градусов выше нормы, местами не обойдется без дождей. Во вторник через регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями (до 7–12 миллиметров), грозами и шквалом, из-за чего днем резко посвежеет до 19-24 градусов», — рассказали синоптики.