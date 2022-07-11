Погода в Москве: понедельник побил летний рекорд по жаре

Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем в Москве с начала лета, воздух прогрелся до 32,2 градусов. Об этом «РИА Новости» сообщил главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Кроме того, по ее словам, близкими к этому значению в Москве также были 27 июня и 7 июля.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что во второй половине 11 июля жара смениться непогодой: ожидается усиление ветра и дожди, которые сохранятся и в ночь 12 июля. Он считает, что со вторника знойная жара в Москве начнет ослабевать, температура упадет до плюс 22-24 градуса, передает «НТВ».
Ранее синоптики рассказали жителям столицы о погоде в июле. В частности, специалист Росгидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала засушливый и жаркий месяц. По ее словам, температура воздуха в июле будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса, осадков выпадет существенно меньше нормы.