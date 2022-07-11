Погода в Москве: понедельник побил летний рекорд по жаре

Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем в Москве с начала лета, воздух прогрелся до 32,2 градусов. Об этом «РИА Новости» сообщил главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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Кроме того, по ее словам, близкими к этому значению в Москве также были 27 июня и 7 июля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что во второй половине 11 июля жара смениться непогодой: ожидается усиление ветра и дожди, которые сохранятся и в ночь 12 июля. Он считает, что со вторника знойная жара в Москве начнет ослабевать, температура упадет до плюс 22-24 градуса, передает «НТВ».