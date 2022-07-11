«Сегодня в течение дня ожидать ураганов не стоит. Я думаю, что и далее на неделе вряд ли. Единственное, что сегодня в ночь, когда будет проходить фронт, когда будут идти ливни и гроза, где-то потреплет немножко, но и то с натяжкой. Ветер 10-15 метров в секунду — это не ураган, это довольно плотный ветер. Он сегодня в течение дня будет, но не штормовой и не ураганный», — высказался метеоролог.