Новых ураганов в Москве на этой неделе не предвидится, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозу метеоролога, ночью с 11 на 12 июля в столичном регионе пройдут грозы. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал 11 июля днем, когда 30-градусная жара установится в последний раз за неделю.
«Я сегодня видел предупреждение о грозе, граде, шквале, камнях с неба. Ничего это не будет, на мой взгляд. Сегодня будет солнечная, сухая погода под плюс 30. Последнее 30-градусное тепло на этой неделе», — отметил Тишковец.
Ночью в Москву и область, действительно, придут грозы с ливнями, а температура опустится до 15-20 градусов, добавил синоптик. Однако повторения урагана, подобного тому, что был 10 июля, ждать не стоит, считает Тишковец.
«Сегодня в течение дня ожидать ураганов не стоит. Я думаю, что и далее на неделе вряд ли. Единственное, что сегодня в ночь, когда будет проходить фронт, когда будут идти ливни и гроза, где-то потреплет немножко, но и то с натяжкой. Ветер 10-15 метров в секунду — это не ураган, это довольно плотный ветер. Он сегодня в течение дня будет, но не штормовой и не ураганный», — высказался метеоролог.
Нести опасности обозначенные погодные явления не будут, заключил Тишковец.
«К вечеру опять будут росчерки разрядов по небосводу и короткие ливневые дожди. Но на мой взгляд это опасности не несет, это обычный грозовой дождь», — замети он.
Тишковец спрогнозировал москвичам прохладную и влажную декаду.
«В Москве дневная температура снизится до 19-24 градусов, ночью 10-15», — поделился метеоролог.
Тишковец объяснил, что прошедший 10 июля ураган произошел из-за фронта окклюзии.
«Идет разогрев воздуха, заряжается энергия неустойчивости и возникают внутримассовые конвективные облака, которые достигают 12-13 километров — верхнего фронта атмосферы. А эта высота говорит о том что это облако очень заряженное и принесет ливни», — сообщил Тишковец.
По информации главного специалиста центра «Фобос» за прошедшие сутки в Московском регионе выпало 12-19 миллиметров влаги.
«Ну и ветер был. Перед каждым грозовым облаком идет шквалистый ворот ветра. Вчера, допустим, он разгонял поток. Во ВнукВнуково, например, ветер был до 25 метров в секунду, это очень серьезно», — заключил метеоролог.
10 июля на российскую столицу обрушились мощный ураган и ливень, в результате погибли двое мужчин 26 и 62 лет.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что обильные осадки в России связаны с процессами перемещения воздушных масс.