Питьевую воду раздадут на 18 станциях метро и МЦК из-за жары

Пассажирам раздадут питьевую воду на 18 станциях столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) из-за жаркой погоды, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В Москве снова жарко. Мы заботимся о своих пассажирах, особенно в такую погоду. Мы начали раздавать воду на вестибюлях 18 станций метро и МЦК», - говорится в сообщении.
Уточняется, что воду раздадут на станциях метро: «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино», «Первомайская», «Красносельская», «Преображенская площадь», «Сокол», «Новокузнецкая», «Чистые пруды», «Кропоткинская», а также на «Белорусской» Замоскворецкой линии. Кроме того, пассажирам начали раздавать воду на станциях «Лихоборы» и «Стрешнево» Московского центрального кольца.
Отмечается, что список станций при необходимости будет скорректирован.