В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
55 минут назад

Питьевую воду раздадут на 18 станциях метро и МЦК из-за жары

Агентство «Москва»

Пассажирам раздадут питьевую воду на 18 станциях столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) из-за жаркой погоды, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Питьевую воду раздадут на 18 станциях метро и МЦК из-за жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве снова жарко. Мы заботимся о своих пассажирах, особенно в такую погоду. Мы начали раздавать воду на вестибюлях 18 станций метро и МЦК», - говорится в сообщении.

Уточняется, что воду раздадут на станциях метро: «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино», «Первомайская», «Красносельская», «Преображенская площадь», «Сокол», «Новокузнецкая», «Чистые пруды», «Кропоткинская», а также на «Белорусской» Замоскворецкой линии. Кроме того, пассажирам начали раздавать воду на станциях «Лихоборы» и «Стрешнево» Московского центрального кольца.

Отмечается, что список станций при необходимости будет скорректирован.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители