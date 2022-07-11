Прилетевшую к жителям Реутова пустельгу сняли на видео

Пустельга прилетела к жителям Реутова на окно. Птица расположилась на подоконнике и стала заглядывать людям в квартиру. На необычный случай обращает внимание Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось видео с диковинным «гостем».

«К жителю Реутова прилетела очаровашка-пустельга и уселась прямо на его подоконнике. В наши дни встретить пустельгу почти в центре города – определенно редкое событие», – говорится в сообщении канала.

Пустельга обыкновенная принадлежит отряду соколообразных и имеет способность к так называемому трепещущему полету, который можно наблюдать во время ее охоты за добычей. Эти птицы легко адаптируются и встречаются в самых различных местах обитания.