Отель Ritz-Carlton переименовали в The Carlton Moscow

Отель The Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве переименовали в The Carlton Moscow, сообщили корреспонденту РИА Недвижимость сотрудники отеля.
В июне компания Marriott International объявила о приостановке всей операционной деятельности на территории России. Marriott International - американская компания, в портфолио которой входит 30 брендов отелей, в том числе Ritz-Carlton, а также Marriott, Sheraton и Renaissance. Компания имеет в собственности более 8 тысяч единиц недвижимости в 139 странах.
"Сейчас отель переименован и будет работать независимо от международной сети гостиниц Ritz-Carlton Hotel Company", - сказали собеседники агентства.
В отеле отметили, что из-за технических особенностей смены бренда временно недоступен сайт гостиницы, а бронирование номеров производится по телефону.
На сервисе "Яндекс.Карты" отель отображается уже под новым названием.