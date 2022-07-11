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34 минуты назад

Отель Ritz-Carlton в Москве переименовали в The Carlton Moscow

РИА Недвижимостьиещё 1

Отель The Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве переименовали в The Carlton Moscow, сообщили корреспонденту РИА Недвижимость сотрудники отеля.

Отель Ritz-Carlton переименовали в The Carlton Moscow
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июне компания Marriott International объявила о приостановке всей операционной деятельности на территории России. Marriott International - американская компания, в портфолио которой входит 30 брендов отелей, в том числе Ritz-Carlton, а также Marriott, Sheraton и Renaissance. Компания имеет в собственности более 8 тысяч единиц недвижимости в 139 странах.

"Сейчас отель переименован и будет работать независимо от международной сети гостиниц Ritz-Carlton Hotel Company", - сказали собеседники агентства.

В отеле отметили, что из-за технических особенностей смены бренда временно недоступен сайт гостиницы, а бронирование номеров производится по телефону.

На сервисе "Яндекс.Карты" отель отображается уже под новым названием.

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