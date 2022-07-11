Отель Ritz-Carlton переименовали в The Carlton Moscow

В июне компания Marriott International объявила о приостановке всей операционной деятельности на территории России. Marriott International - американская компания, в портфолио которой входит 30 брендов отелей, в том числе Ritz-Carlton, а также Marriott, Sheraton и Renaissance. Компания имеет в собственности более 8 тысяч единиц недвижимости в 139 странах.