В Москве изучат возможность создания тоннеля под центром города

Власти Москвы прорабатывают возможность проектирования подземного тоннеля через центр столицы в рамках строительства МЦД-5, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"На этапе построения идеологии работы будущего D5 мы столкнулись со сложностями по соединению радиальных направлений: Ярославского и Павелецкого. Единственная возможность повысить комфорт пассажиров и дать маршрут через центр – это проектирование подземного тоннеля от Ярославского до Павелецкого радиуса. Конечно, это инженерно-технически очень сложный проект, не говоря уже о его стоимости. Мэр Москвы СергСергей Собянин дал поручение проработать такую возможность. Предстоит серьёзная научная работа и изыскание – только после этого можно будет сказать об окончательной возможности реализации D5. Коллеги из РЖД<РЖД также поддерживают необходимость такой проработки D5", - заявил Ликсутов.
"Окончательное решение по проекту D5 будет приниматься после проведения предпроектных работ, произведенных совместной командой РЖД, правительства Москвы и правительства Московской области", - подчеркнул заммэра Москвы.
Ликсутов добавил, что запуск D5 завершит создание сети наземного метро, которая пройдет через 70 районов Москвы и 17 городов Подмосковья. Из 10 радиальных направлений, которые приходят в центр столицы, будут созданы 5 диаметров, которые улучшат жизнь 7 миллионов москвичей и 5,5 миллионов жителей Московской области. Каждый из диаметров уникален и требует сложнейшей проработки проекта с учетом существующей инфраструктуры и городского ландшафта.