В Москве изучат возможность создания тоннеля под центром города

"На этапе построения идеологии работы будущего D5 мы столкнулись со сложностями по соединению радиальных направлений: Ярославского и Павелецкого. Единственная возможность повысить комфорт пассажиров и дать маршрут через центр – это проектирование подземного тоннеля от Ярославского до Павелецкого радиуса. Конечно, это инженерно-технически очень сложный проект, не говоря уже о его стоимости. Мэр Москвы СергСергей Собянин дал поручение проработать такую возможность. Предстоит серьёзная научная работа и изыскание – только после этого можно будет сказать об окончательной возможности реализации D5. Коллеги из РЖД<РЖД также поддерживают необходимость такой проработки D5", - заявил Ликсутов.