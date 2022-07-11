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1 час назад

Опубликовано видео с места оцепления клуба «Распутин» в Москве

Денис Фьючин

Клуб «Распутин» на Зубовском бульваре в Москве оцепили из-за конфликта двух охранных предприятий. Участников инцидента отправили в отдел полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший кадры с места происшествия. Как видно на записи, сейчас там работают правоохранители.

«На Зубовский бульвар приехало пять нарядов полиции — всех участников потасовки увезли в отдел. Предварительно, обошлось без пострадавших», – уточняет источник.

По предварительным данным, не менее 10 человек были взяты в оцепление. На месте также дежурят машины скорой помощи.

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