Клуб «Распутин» на Зубовском бульваре в Москве оцепили из-за конфликта двух охранных предприятий. Участников инцидента отправили в отдел полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший кадры с места происшествия. Как видно на записи, сейчас там работают правоохранители.