Незаконное возведение надстройки к зданию 1865 года пресекли в Москве

Незаконное возведение надстройки к зданию 1865 года пресекли в районе Даниловский. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва Пелагия Тихонова / АГН Москва

— На указанном участке инспекторы зафиксировали факт возведения надстройки ко второму этажу здания. Собственник планировал ее использовать под кафе, — сказал глава ведомства Иван Бобров.

Он уточнил, что собственник не имел разрешительной документации на реконструкцию. Кроме того, объект возводился с нарушением строительных норм и правил, представляя потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Само здание расположено по адресу улица Кожевническая, дом 16, строение 4. Специалисты, как уточняется, уже демонтировали самострой на данном земельном участке, сообщает агентство городских новостей «Москва».