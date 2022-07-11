Танцы во время урагана в Москве сняли на видео

В минувшее воскресенье на Москву обрушился ураган. За несколько часов в столице выпала четверть месячной нормы осадков, были повалены деревья и металлические конструкции.

Из-за ливня с грозой и сильными порывами ветра жителям города рекомендовали не покидать дома. Однако нашлись смельчаки, которые в непогоду безмятежно проводили время на улице. Танцующую парочку сняли на видео в Филевском парке.