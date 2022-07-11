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1 час назад

Памп-трек и скейт-парк появится в парке "Кусково"

Москва24иещё 2

В парке "Кусково" в ходе работ по реабилитации лесопарка обустроят памп-трек и скейт-парк. Объекты появятся на месте ранее существовавшей площадки и пустыря недалеко от реконструируемого стадиона "Фрезер", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Памп-трек и скейт-парк появится в парке "Кусково"
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"На данный момент обустроили дренажную систему для обоих спортивных объектов. Для памп-трека подготовили основание и ведем подготовительные работы перед отсыпкой траекторий, поверх которых уложим асфальт. С помощью послойно утрамбованных песка и щебня уже смоделировали элементы скейт-парка и завершаем подготовку перед его бетонированием", – рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Уточняется, что памп-трек площадью 2,7 тысячи квадратных метров будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. А скейт-парк площадью 1 830 квадратных метров будет представлять собой полноценный тренировочный центр экстремальных видов спорта.

Ранее сообщалось, что на территории стадиона "Авангард" появится сухой фонтан площадью 350 квадратных метров из 150 струй с несколькими режимами работы. Он расположится на главной аллее и будет состоять из трех частей, каждую из которых оснастят художественной подсветкой.

Фонтанный комплекс, который расположится на главной аллее, будет состоять из трех частей – круглой диаметром 11 метров и двух прямоугольных длиной 38 и 11 метров. На сегодня специалисты выполнили работы по устройству фундамента основания и армированию стен чаш.

Новости Москвы,Сергей Мельников,Правительство Москвы,
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