Еще две поликлиники Москвы отремонтировали по новому стандарту

Специалисты завершили ремонт еще двух поликлиник по новому московскому стандарту. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
"В столице продолжается масштабная программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту. К 52 обновленным поликлиникам, где уже ведется прием пациентов, добавились еще две. Теперь получать качественную и доступную медицинскую помощь в отремонтированных зданиях смогут более 67 тыс. жителей районов Капотня и Сокол. В ходе проведения работ в обеих поликлиниках обновили все инженерные системы, выполнили современную внешнюю и внутреннюю отделку, оборудовали кабинеты врачей и общие зоны эргономичной мебелью, а старую медицинскую технику заменили на новую, цифровую. Что не менее важно - прилегающую к зданиям территорию благоустроили", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Она добавила, что все изменения, которые происходят в поликлиниках, помогают создавать максимально комфортную и доброжелательную атмосферу для пациентов и медиков.
Детско-взрослая поликлиника находится по адресу: 3-й квартал Капотни, дом 27. Ее построили в 1994 году. Площадь здания - больше 6,5 тыс. кв. м. Здесь установили самое современное диагностическое оборудование: аппараты УЗИ, лор-установку, офтальмологическое оборудование, маммограф, рентген-аппараты, оборудование функциональной диагностики. Детей тут принимают врачи филиала № 4 детской городской поликлиники № 148, взрослых - специалисты поликлинического отделения городской клинической больницы имени В.П. Демихова. Их кабинеты расположены с учетом востребованности - это уменьшает вероятность возникновения очередей.
"Филиал № 1 городской поликлиники № 62 находится по адресу: Чапаевский переулок, дом 4. Его построили в 1941 году. В отличие от многих столичных поликлиник это нетиповое сооружение. Площадь трехэтажного здания - свыше 3,7 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.
Во время ремонта здесь установили новые дверные и оконные блоки, лифты, изменили зонирование помещений, выполнили отделку фасадов из современных материалов - при этом первоначальные пропорции исторического фасада сохранили. Кроме того, специалисты установили маммограф, аппарат U-дуга, а также рентген-аппарат на два рабочих места.