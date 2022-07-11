Еще две поликлиники Москвы отремонтировали по новому стандарту

"В столице продолжается масштабная программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту. К 52 обновленным поликлиникам, где уже ведется прием пациентов, добавились еще две. Теперь получать качественную и доступную медицинскую помощь в отремонтированных зданиях смогут более 67 тыс. жителей районов Капотня и Сокол. В ходе проведения работ в обеих поликлиниках обновили все инженерные системы, выполнили современную внешнюю и внутреннюю отделку, оборудовали кабинеты врачей и общие зоны эргономичной мебелью, а старую медицинскую технику заменили на новую, цифровую. Что не менее важно - прилегающую к зданиям территорию благоустроили", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.