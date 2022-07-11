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1 час назад

Назван процент курьеров с высшим образованием в Москве

Мослента

Портрет типичного московского курьера в 2022 году составил сервис экспресс-доставки Dostavista. Данные исследования оказались в распоряжении «Мосленты».

Назван процент курьеров с высшим образованием в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что почти половина всех московских курьеров — молодые люди от 18 до 24 лет. Всего шесть процентов доставщиков — люди старше 45 лет. Большинство респондентов назвали свою деятельность неосновной и уточнили, что тратят на нее не более 10 часов в неделю.

Имеют высшее образование 28 процентов опрошенных курьеров, у двух процентов из них есть более чем один диплом вуза. 21,5 процентов доставщиков сообщили, что имеют неполное высшее образование.

Самой популярной моделью телефона среди доставщиков оказался iPhone 12. В рейтинг популярных смартфонов также попали iPhone XR, iPhone 7, Xiaomi Redmi 9C и Samsung Galaxy A51. Среди мессенджеров курьеры чаще всего выбирают для общения Telegram.

Плюсами подработки курьером респонденты назвали возможность быстро получить дополнительный доход и самостоятельно планировать свой день.

В опросе приняло участие более 1000 курьеров, сотрудничающих с Dostavista. Для анализа также использовали агрегированные данные во втором квартале текущего года.

Ранее специалист составил типичный портрет москвича с наркотической зависимостью.

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