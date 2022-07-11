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1 час назад

Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Москва24иещё 2

В столичных аэропортах в ночь на понедельник, 11 июля, задержано и отменено 42 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, во Внуково задержали 16 рейсов и отменили два. В Домодедово задерживаются 11 рейсов и отменено три. В Шереметьево задержано семь рейсов и отменено три. 10 июля на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. В результате урагана погиб один человек. Еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

В отдельных районах столицы менее чем за два часа выпало более четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировано в Юго-Западном, Центральном и Западном административных округах. Городские службы ликвидируют последствия непогоды: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Около 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" работают над тем, чтобы скопившаяся вода уходила в водосточную сеть.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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