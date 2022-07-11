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1 час назад

Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды

Агентство «Москва»иещё 5

Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды в понедельник, 11 июля, из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», - говорится в сообщении.

Согласно предупреждению МЧС, во второй половине дня 11 июля в столице местами ожидаются ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Новости Москвы,Видео,Правительство Москвы,
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