Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды

Столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды в понедельник, 11 июля, из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.
«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», - говорится в сообщении.
Согласно предупреждению МЧС, во второй половине дня 11 июля в столице местами ожидаются ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.