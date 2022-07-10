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1 час назад

Сергей Собянин сообщил об одном погибшем в результате урагана в Москве

Lenta.ru

В Москве в результате непогоды погиб один человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Сергей Собянин сообщил об одном погибшем в результате урагана в Москве
Фото: соцсетисоцсети

Градоначальник отметил, что в Москве уже на протяжении нескольких дней бушуют ураганы, грозы и штормовые порывы ветра, которые достигают скорости 25 метров в секунду. В городские больницы были доставлены десять человек с травмами разной степени тяжести. Кроме того, стало известно о гибели одного человека. Собянин выразил соболезнования семье погибшего.

«Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. Будьте внимательны и осторожны», — предупредил Собянин.

7 июля на столичный регион обрушились мощные ливни. Бушующая стихия повалила деревья и затопила улицы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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