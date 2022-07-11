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1 час назад

Стали известны районы Москвы с наиболее подорожавшим жильем

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Районы Москвы с наиболее подорожавшим во втором квартале 2022 года на вторичном рынке жильем назвал РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Стали известны районы Москвы с наиболее подорожавшим жильем
Фото: ТАССТАСС

«Цены на жилье на вторичном рынке Старой Москвы заметнее всего поднялись в районах Нижегородский, Красносельский и Даниловский. Рост был незначительным; в целом же в городе наблюдается ценовая стагнация», — говорится в сообщении.

Средняя цена квадратного метра жилья в Нижегородском районе выросла на 4,9 процента и составляет 309,1 тысячи рублей. В Красносельском стоимость «квадрата» выросла на 3,6 процента и составила 438,1 тысячи рублей. Стоимость квадратного метра в Даниловском районе повысилась на 3,2 процента, до 380,6 тысячи рублей. В топ-5 также вошли районы Восточный и Тверской.

«Причиной повышения цен стало изменение структуры предложения, когда более дешевые лоты ушли с рынка, а более дорогие остались. Других факторов для повышения средних цен на вторичном рынке Старой Москвы пока что нет», — цитирует РБК эксперта «ЦИАН. Аналитики» Елену Лапшину.

Ранее стали известны районы Москвы с самым подешевевшим жильем. Сильнее всего цена упала в новостройках района Дорогомилово — на 16,7 процента, до 679,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Новости Москвы,Елена Лапшина,ЦИАН,
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