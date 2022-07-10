Москвичей предупредили об опасном метеорологическом явлении

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в воскресенье в Москве превышает +30°C. Об этом сообщает ТАСС.
"Росгидромет предупреждает, температура в Москве превысила 30 градусов, до 20.00 в центре Москвы она будет высокой", — сказал он.
Вильфанд добавил, что жара выше +30°C в столице - это опасное метеорологическое явление.
По данным Гидрометцентра, 10 июля в Москве ожидается облачность с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах города ожидаются град и гроза. Даже в этих условиях сохранится высокая температура.
Ранее Вильфанд рассказал об изменении погоды в июле в Москве. По его словам, погода в июле прогнозируется выше нормы и будет достаточно теплой, но неоднородной. В Москве прогнозируются осадки и понижение температуры во второй половине месяца.