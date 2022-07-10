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14 минут назад

Вильфанд: температура воздуха в Москве превысила +30°C

Газета.Ruиещё 3

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в воскресенье в Москве превышает +30°C. Об этом сообщает ТАСС.

Москвичей предупредили об опасном метеорологическом явлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Росгидромет предупреждает, температура в Москве превысила 30 градусов, до 20.00 в центре Москвы она будет высокой", — сказал он.

Вильфанд добавил, что жара выше +30°C в столице - это опасное метеорологическое явление.

По данным Гидрометцентра, 10 июля в Москве ожидается облачность с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах города ожидаются град и гроза. Даже в этих условиях сохранится высокая температура.

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Ранее Вильфанд рассказал об изменении погоды в июле в Москве. По его словам, погода в июле прогнозируется выше нормы и будет достаточно теплой, но неоднородной. В Москве прогнозируются осадки и понижение температуры во второй половине месяца.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Росгидромет,
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