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27 минут назад

Прогноз погоды: МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве

Мослентаиещё 2

Жителей Москвы предупредили о надвигающейся на город непогоде. Обращение к горожанам опубликовали на сайте главного управления МЧС России по столице в понедельник, 11 июля. Ведомство рассылает соответствующие СМС-сообщения.

МЧС предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве
Фото: ТАССТАСС

«По прогнозам синоптиков Росгидромет во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы порекомендовали снижать скорость движения на дорогах и увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных маневров, парковать машины вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.

Ранее москвичей предупредили об аномально жаркой погоде 11 июля. Воздух в столице прогреется до 33 градусов.

Новости Москвы,Погода,МЧС России,Росгидромет,
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