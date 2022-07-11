МЧС предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве

Жителей Москвы предупредили о надвигающейся на город непогоде. Обращение к горожанам опубликовали на сайте главного управления МЧС России по столице в понедельник, 11 июля. Ведомство рассылает соответствующие СМС-сообщения.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы порекомендовали снижать скорость движения на дорогах и увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных маневров, парковать машины вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.