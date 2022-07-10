Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

«Сегодня будет +29...+30 °С, а в понедельник будет +30...+32 °С. И конечно, при такой высокой температуре в понедельник и во вторник у нас ожидается переход к другой погоде. С юга подойдёт фронтальный раздел, за ним более прохладный воздух», — сообщил Шувалов.