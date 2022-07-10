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31 минуту назад

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

RT на русском

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT дал прогноз погоды на ближайшую неделю в Москве и Московской области.

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня будет +29...+30 °С, а в понедельник будет +30...+32 °С. И конечно, при такой высокой температуре в понедельник и во вторник у нас ожидается переход к другой погоде. С юга подойдёт фронтальный раздел, за ним более прохладный воздух», — сообщил Шувалов.

По его словам, в понедельник со второй половины дня существует высокая вероятность грозы и усиления ветра. Со вторника южный ветер «принесёт долгожданную прохладу», значения температуры будут колебаться в диапазоне +23...+24 °С, добавил он.

«Дожди будут присутствовать, но скорее будут проявлять умеренность. Во второй половине недели южный ветер сменится западным, температура останется в зоне комфорта — +21...+23 °С в дневные часы», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице днём 10 июля составит до +29 °C.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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