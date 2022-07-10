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25 минут назад

Ночной велофестиваль прошел в Москве

Москва24иещё 6

Ночной велофестиваль завершился в столице. Мероприятие приурочили ко Дню московского транспорта, учрежденному Сергеем Собяниным в 2017 году. Любители велосипедов преодолели дистанцию в 20 километров.

Ночной велофестиваль прошел в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маршрут начинался от Суворовской площади и заканчивался на Болотной. Дресс-кодом мероприятия была "неоновая вечеринка". Некоторые велосипедисты облачились в флуоресцентную одежду и украсили свои велосипеды светоотражателями и светящимися элементами.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение на улицах, которые были перекрыты в связи с проведением велофестиваля, восстановлено.

Ранее замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев рассказал, в настоящее время в Москве доступно более 7 тысяч велосипедов и более 700 станций, велопрокат присутствует более чем в 100 районах города.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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