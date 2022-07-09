На Воробьевых горах открылся фестиваль "Ретрорейс"

Сегодня столица отмечает День Московского транспорта гостей ждут сразу на нескольких площадках. Одна из них работает на Воробьевых горах.
Перед зданием МГУ при информационной поддержке Авторадио проходит фестиваль Ретрорейс.
Гости смогут увидеть раритетные автомобили, понаблюдать за стартом и финишем классического ралли и погрузиться в атмосферу 1960-70-х годов.
Вход на фестиваль бесплатный. Гостям события надо зарегистрироваться на сайте Музея транспорта Москвы. От метро «Университет» до площадок фестиваля и обратно желающих доставят бесплатно на ретроавтобусах.
Юные посетители фестиваля «Ретрорейс» смогут прокатиться на машинах из Музея автомобильных историй, а их родители – послушать музыку.