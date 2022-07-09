На Воробьевых горах открылся фестиваль "Ретрорейс"

Сегодня столица отмечает День Московского транспорта гостей ждут сразу на нескольких площадках. Одна из них работает на Воробьевых горах.

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Перед зданием МГУ при информационной поддержке Авторадио проходит фестиваль Ретрорейс.

Гости смогут увидеть раритетные автомобили, понаблюдать за стартом и финишем классического ралли и погрузиться в атмосферу 1960-70-х годов.

Вход на фестиваль бесплатный. Гостям события надо зарегистрироваться на сайте Музея транспорта Москвы. От метро «Университет» до площадок фестиваля и обратно желающих доставят бесплатно на ретроавтобусах.