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1 час назад

Асфальт обновили на десяти участках Кремлевского кольца

Вечерняя Москваиещё 2

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальта на десяти участках Кремлевского кольца. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков в субботу, 9 июля.

Асфальт обновили на десяти участках Кремлевского кольца
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

— В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются мероприятия по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Всего отремонтируем 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров, из них десять уже готовы, в частности, минувшей ночью завершили работы на Москворецкой набережной, — заявил Бирюков.

Всего на набережной обновили 29 тысяч квадратных метров дорог, добавил заммэра. Специалисты работали в ночное время для минимизации неудобств для водителей.

Бирюков заключил, что дорожная разметка будет нанесена в течение десяти дней. Полностью завершить ремонт на Кремлевском кольце планируется к началу августа.

До этого заместитель мэра столицы заявил, что в детском парке «Фили» на западе города стартовали работы по благоустройству.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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