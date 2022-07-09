В Москве высадили 35 миллионов однолетних цветов

Среди излюбленных сортов петуния, бегония, тагетес, цинерария и колеус.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В столице высадили более 35 миллионов однолетних цветов. Подчеркивающие архитектурный стиль Москвы клумбы преобразили улицы, скверы, парки, бульвары и площади.

Видео дня

Елена Назарова, главный агроном ГБУ «Озеленение», рассказала, какие растения на московских клумбах встречаются чаще всего.

«В нашем учреждении выращивается огромный ассортимент однолетних растений, но наиболее востребованными являются петуния, бегония, тагетес, цинерария и колеус. Эти цветы не только красивы, но и наиболее устойчивы к условиям городской среды. Они хорошо выдерживают перепады температур и кратковременную засуху. Однолетние растения выращивают по определенной технологии, которая позволяет получить здоровую и крепкую рассаду», — отметила Елена.

Петуния

Благодаря своей неприхотливости и яркой окраске петуния стала одним из самых популярных однолетников. Только в этом году вырастили девять миллионов цветов.

На городских клумбах встречаются петунии более 25 расцветок — от белых и голубых до малиновых и оранжевых. В Москве высаживают три вида этих цветов (крупноцветковые, мультифлора и ампельные). Последние считаются самыми эффектными, их выращивают для подвесных кашпо, которыми украшают здания, арки, декоративные конструкции и другие сооружения.

Бегония

Для озеленения любят использовать и бегонию однолетнюю. Она очищает воздух от пыли, болезнетворных микробов и бактерий. В этом году высадили около 7,5 миллиона этих цветов.

Предпочтение часто отдают бегонии изящной, или, как ее еще называют, всегдацветущей. Этот сорт обладает способностью к самоочищению и всегда сохраняет опрятный вид, из-за чего составляет основу почти любых цветочных композиций.

На городских клумбах также встречается клубневая бегония. Ее считают королевой среди бегоний, так как цветет она долго крупными пышными цветками. Клубневую бегонию начинают выращивать еще в ноябре. Делают это в теплицах, в которых поддерживают оптимальную температуру и уровень освещения, чтобы рассада получилась здоровой и качественной.

Тагетес

Тагетесы, более известные как бархатцы, любят по той же причине, что и петунии, — из-за яркости и неприхотливости. В этом году их высадили семь миллионов.

Излюбленные у озеленителей виды — отклоненные, прямостоячие и тонколистные бархатцы. Они бывают однотонной или двухцветной окраски, в основном желтой, оранжевой, красной, бордовой и кремовой.

Тагетесы любят солнце и простор, но, будучи крайне неприхотливыми, спокойно приспосабливаются и к затененным участкам. Бархатцы полезно сажать на даче рядом с грядками: они привлекают пчел и других полезных насекомых и в то же время отлично отпугивают вредителей.

Цинерария

Цинерарии относятся к семейству астровых, или сложноцветных, в которое также входят, например, астры и уже упомянутые бархатцы. Популярностью как в московских цветниках, так и на садовых участках пользуется цинерария приморская — травянистое растение с оригинальной расцветкой и формой листьев, слегка пушистых и похожих на дубовые. На солнце, которое цинерария очень любит, растение становится серебристым.

Цинерарию часто используют как оправу для других цветов. В городе их высадили более двух миллионов.

Колеус

Колеус (крапивку) также нередко высаживают для оформления клумб — в этом году клумбы украсили два миллиона этих растений. Его листья очень яркие и пестрые и отлично подчеркивают уникальность цветочных композиций, хорошо сочетаясь с летними и многолетними растениями. Еще колеус выделяет особые эфирные масла с приятным запахом, напоминающим мяту.