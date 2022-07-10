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31 минуту назад

Московский фестиваль «Ретрорейс» посетили 30 тыс. человек

Агентство «Москва»иещё 2

Фестиваль «Ретрорейс» на Воробьевых горах, который состоялся 9 июля 2022 года, посетили 30 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Московский фестиваль «Ретрорейс» посетили 30 тысяч человек
Фото: motor.rumotor.ru

«В День московского транспорта Музей транспорта Москвы провел свой первый городской фестиваль «Ретрорейс» - за день его посетили 30 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фестивале представили 101 машину 1960-1970-х годов. Также гостей ожидали пятичасовое ралли, концерт, советские игровые автоматы, настольные игры. Для юных постетителей организовали гонки на педальных машинках.

Как уточнили в пресс-службе Музея транспорта Москвы, учреждение представило 20 экспонатов своей коллекции, среди которых автобусы ЦАРМ «Рица» и ЗИС-155, грузовые автомобили МАЗ-205 и ПМЗ-17, «Москвич» МЗМА-400-420. Они выстроились в экспозицию под открытым небом вместе с автомобилями приглашенных клубов («Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и Lada History).

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в начале августа 2022 года в городском округе Истра пройдет гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». В мероприятии примут участие фермерские и винные хозяйства, ремесленники из более чем 50 регионов России.

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