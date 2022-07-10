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1 час назад

Ондатру заметили на природных территориях столицы

Вечерняя Москваиещё 2

В долине реки Сетуни на западе столицы специалисты Мосприроды обнаружили плывущую ондатру. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ондатру заметили в долине реки Сетуни
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Отмечается, что это животное не редкое. Однако встретить ее — большое везение: ондатры — осторожные звери — они стараются избегать встреч с человеком.

Кроме того, зверька обнаружили в этом году и в лесопарках Терлецкий, Измайловский и «Кусково», а также в природно-историческом парке «Косинский». Здесь проживают целые семейные группы ондатр.

Понять, что на природной территории проживает семейство ондатр достаточно просто. Их можно найти по следам лап и характерным следам от зубов на прибрежной растительности. Водоемы для них являются наиболее комфортными условиями для проживания, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 июня сообщилось, что в столичных природных заказниках «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходни» специалисты обнаружили краснокнижного тритона. Они обычно встречаются в болотах, мелких озерах и других водоемах со стоячей водой.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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