Ондатру заметили в долине реки Сетуни

В долине реки Сетуни на западе столицы специалисты Мосприроды обнаружили плывущую ондатру. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Отмечается, что это животное не редкое. Однако встретить ее — большое везение: ондатры — осторожные звери — они стараются избегать встреч с человеком.

Кроме того, зверька обнаружили в этом году и в лесопарках Терлецкий, Измайловский и «Кусково», а также в природно-историческом парке «Косинский». Здесь проживают целые семейные группы ондатр.

Понять, что на природной территории проживает семейство ондатр достаточно просто. Их можно найти по следам лап и характерным следам от зубов на прибрежной растительности. Водоемы для них являются наиболее комфортными условиями для проживания, передает официальный сайт мэра Москвы.