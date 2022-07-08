Москвичей предупредили о новых ливнях

«В воскресенье будет облачно и с прояснениями, но максимальная температура воздуха составит плюс 28-30 градусов. Днем скорость ветра не будет превышать 5-10 метров в секунду», — рассказала она и добавила, что вечером 9 июля возможно усиление ветра до 12-15 метров в секунду.