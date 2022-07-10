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21 минуту назад

На станции метро «Новослободская» прошла ночь балета

Говорит Москваиещё 1

Мероприятие приурочили ко Дню московского транспорта. На специально смонтированной сцене с фрагментом из «Лебединого озера» выступили артисты Русского классического театра балета. Посмотреть на выступление пришли более 300 зрителей, в том числе победители конкурса, в котором были разыграны билеты, сообщает Дептранс.

На станции метро «Новослободская» прошла ночь балета
Фото:  Дептранс Дептранс

«Новослободская» была выбрана из-за дизайна станции — подсветка витражей подходит для создания необходимого светового оформления, подчеркнули в ведомстве.

«Для нас главное — это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем всё возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты. Вчера одна из самых красивых станций метро, «Новослободская», превратилась в сцену для артистов балета. Этим событием завершилось празднование Дня Московского транспорта. Поздравляю всех с праздником», — заявил мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Билеты на ночь балета в московской подземке были разыграны в конкурсе историй. Участники должны были ответить на несколько вопросов, касающихся личного опыта поездок в столичной подземке. Итоги конкурса подвели 7 июля, победители получили по два билета на мероприятие.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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