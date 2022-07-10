На станции метро «Новослободская» прошла ночь балета

Мероприятие приурочили ко Дню московского транспорта. На специально смонтированной сцене с фрагментом из «Лебединого озера» выступили артисты Русского классического театра балета. Посмотреть на выступление пришли более 300 зрителей, в том числе победители конкурса, в котором были разыграны билеты, сообщает Дептранс.
«Новослободская» была выбрана из-за дизайна станции — подсветка витражей подходит для создания необходимого светового оформления, подчеркнули в ведомстве.
«Для нас главное — это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем всё возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты. Вчера одна из самых красивых станций метро, «Новослободская», превратилась в сцену для артистов балета. Этим событием завершилось празднование Дня Московского транспорта. Поздравляю всех с праздником», — заявил мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Билеты на ночь балета в московской подземке были разыграны в конкурсе историй. Участники должны были ответить на несколько вопросов, касающихся личного опыта поездок в столичной подземке. Итоги конкурса подвели 7 июля, победители получили по два билета на мероприятие.