На станции метро «Новослободская» прошла ночь балета

«Для нас главное — это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем всё возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты. Вчера одна из самых красивых станций метро, «Новослободская», превратилась в сцену для артистов балета. Этим событием завершилось празднование Дня Московского транспорта. Поздравляю всех с праздником», — заявил мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.