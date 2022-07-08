Гуляющую на шлейке игуану сняли на видео в Москве

Игуану вывели на прогулку в Москве. Девушку с необычным домашним питомцем на шлейке сняли на видео. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Кто-то с собачками гуляет, кто-то с котиками, а кто-то вот такое очарование на шлейке водит», – говорится в публикации.

На записи видно, как крупная ящерица забралась на высокий бордюр, а ее хозяйка предложила рептилии полакомиться листочком травы.

В дикой природе игуаны обитают в Центральной и Южной Америке. Там их можно встретить на деревьях во влажных тропических лесах, а также по берегам рек.